AMLO termina su sexenio…Y la Sader nunca llegó a instalarse en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La promesa más grande que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le hizo al campo sonorense, fue que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se establecería de planta en Cajeme al primer año de su mandato. Sin embargo, a siete días de que terminé el sexenio, la realidad es otra.

Las oficinas en el Centro de Usos Múltiples (CUM) están vacías y sólo puede encontrarse la presencia de un guardia de seguridad en el lugar. En ocasiones la infraestructura ha servido como sala de juntas o para conferencias de prensa, pero nunca jamás el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, atendió personalmente en el lugar. Incluso quienes quieren hacer un trámite saben que ahí no es el lugar adecuado.

Una promesa rota

El 29 de octubre de 2017, ante una multitud que vitoreaba su nombre, López Obrador prometió que de ganar la presidencia la Secretaría de Agricultura se establecería en Cajeme, para retomar la grandeza del Valle del Yaqui y lo que alguna vez fue el ‘granero de México’. Ya en el poder, en diciembre de 2018, uno de los 100 compromisos de gobierno de Andrés Manuel era la descentralización de las diferentes dependencias, en las que se incluía la Sader.

Claudia Pavlovich y Víctor Manuel Villalobos firman el comodato del CUM

Pasó el tiempo y la falta de cumplimiento comenzó a hacer eco. AMLO pedía paciencia y Villalobos Arámbula aseguraba que estaba buscando residencia para mudarse a Ciudad Obregón, pero jamás lo hizo. De hecho, las visitas del secretario fueron contadas.

En marzo de 2019, el secretario de Agricultura y Desarrollo y la entonces gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, firmaron el convenio de entrega en comodato del inmueble integrado en el Centro de Usos Múltiples. El espacio se remodeló y se acondicionó para dar paso a lo que sería la Sader, pero jamás se usó.

Las oficinas siguen luciendo vacías

Pasaron dos años hasta que, el 25 de noviembre de 2021, el actual gobernador Alfonso Durazo Montaño volvió a otorgar en comodato las oficinas del CUM. La idea entonces era de que 30 ó 40 personas llegarían a la oficina para sentarse y operar, pero no pasó. En diciembre de 2021, el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Plutarco Sánchez Patiño, convocó a rueda de prensa para anunciar, por fin, la apertura de las oficinas. Pero en enero de 2022 las oficinas seguían sin usarse.

Desde entonces las oficinas se han usado de manera intermitente para conferencias, ruedas de prensa, reuniones o visitas que ha realizado Villalobos Arámbula con otros funcionarios, pero nunca de forma constante y menos operando totalmente como prometió López Obrador con la descentralización.

Quieren soluciones con Sader

Mario Pablos Domínguez, representante legal de Aric Tres Valles, señaló que, si bien se tiene la oficina, no hay personal para atención, menos política de solución a las distintas problemáticas que se enfrentaron en el sector productivo.

“Incluso yo mencionaba al principio, cuando se dijo que aquí iba a estar la secretaría, que no importaba dónde estuviera físicamente las oficinas, lo que importaba es que diera solución a las distintas problemáticas que estén presentes en las distintas regiones del país, eso era lo sustantivo, que generaran políticas agropecuarias y que trajeran solución a los problemas productivos, esa era la esencia, que se resolvieran las problemáticas y a fin de cuentas, pues no se cumplió con ni con una ni con otra”.

Por su parte, Luis Cruz Hernández, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), expresó que la llegada de la Sader fue algo que quedó pendiente, “fue puro discurso”. “Más que buscar solicitar a la nueva presidenta que se instalen dichas oficinas, sería el que se le dé solución a los problemas de los agricultores”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, Gustavo Cardenas, expresó: “Lo más importante de las promesas de los políticos es que la ciudadanía cada día se involucre ¿Por qué? Porque no hay seguimiento y estas se quedan en el aire. Los compromisos que hacen en la campaña tienen que llegar a la cúspide, se tienen que concluir, no se vale llenar con mentiras y promesas incumplidas, para que un gobierno funcione también se tiene que medir, para conocer cuáles son los beneficios o cuáles son las áreas de oportunidad”.

“Seríamos incoherentes estar exigiendo que se cumplan las cosas de Cajeme y no solo de Cajeme, pues una promesa incumplida es una mentira, como siempre lo he dicho mentirosas aquí no somos, claro que lo vemos muy mal ¿Por qué? Porque el elefante blanco que está ahí, no se ocupó para empezar, ese edificio estaba en comodato a los empresarios cuando se hizo, para que ellos se encargaran del mantenimiento, si es un elefante blanco, que Sader se dijo que se iba a poner ahí, para nosotros entonces no fue sino una promesa del presidente de la República, una promesa más que quedó en el aire, no se cumplió, como muchas promesas que no se cumplieron, yo creo que tenemos que medir a nuestras autoridades en lo que prometen y en lo que ejecutan”.

Mientras tanto, Nicolás Campa Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), dijo que hacen un llamado a la nueva presidenta para que cumpla con los sonorenses, “sobre todo en el Valle del Yaqui, ya que había un compromiso del anterior presidente de la República de instalar aquí a la Sader, ojalá que ahora sí se instale completamente para el beneficio de la agricultura y la ganadería. Y así tener menor gasto en el trámite sin que haya que acudir a otra ciudad, que al fin de cuentas sí trae un gasto para el agricultor, para el ganadero”.

Fuente: Tribuna