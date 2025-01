Ganaderos del Valle del Yaqui siguen con pérdidas en espera de la reapertura de la frontera

Ciudad Obregón, Sonora.- Baja en venta de cabezas de ganado, aumento en costos de mantenimiento, caída de precios por el producto son algunas de las afectaciones que desde el cierre de frontera el pasado mes de noviembre, continúan afectando a los productores de la región, quienes ansían una pronta reapertura al mercado estadounidense.

Nicolás Campa Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), expresó que pese a que ya se han realizado las revisiones cuarentenarias en Agua Prieta y Nogales por parte de las autoridades mexicanas, no se abre la frontera.

Además, dijo que se ha recibido por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) el documento para la solicitud de revisión por parte de las autoridades de Estados Unidos para su propia verificación del cumplimiento de los protocolos sanitarios, pero no se ha definido una fecha para efectuarla.

Asimismo, detalló que, las ventas de ganado se han disminuido en alrededor del 50 por ciento, lo cual deriva en afectaciones a los productores, ya que al no resultar rentables los precios actuales, muchos ganaderos mantienen sus becerros, lo cual les genera gastos extras.

Aclaró que el problema de no tener ventas radica en que al momento de no sacar las cabezas de ganado, el productor se vuelve engordador y deja de adquirir más crías.

Es una cadena por ejemplo, puedes tener mil o 500 reses, pero no puedes comprar más porque tienes tu capacidad llena y no lo puedo exportar y al momento de no sacarlo se mantiene tu inventario y deja de haber una fluidez económica”, finalizó.