Valle del Yaqui: Tomate, sin presentar daño aparente por bajas temperaturas

Ciudad Obregón, Sonora.- Nunca se deben dejar de lado las medidas preventivas ante condiciones de bajas temperaturas, razón por la cual los productores no han presentado afectaciones en el fruto tras el paso de los recientes frentes fríos en la región, pero sin descartar algún daño en los plantíos.

El presidente de Sistema Producto Tomate estatal, Manuel Cazares, informó que no han registrado algún reporte de problemas por heladas en el tomate o alguna otra hortaliza en el Valle del Yaqui, descartando alguna alerta vigente, aclarando que estas condiciones sí pudieran generar el tener daños en la planta, mismo que se vería hasta el punto de cosecha.

Afectaciones

Renan Cruz Valenzuela, gerente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), aclaró que, contrario a algunos reportes que se han difundido sobre afectaciones recientes en hortalizas o tomate, los cuidados previos por parte de los productores, como es la colocación de malla sombra.

La prevención ha favorecido a no tener daños en los cultivos, pero no se descarta que más adelante se vean afectaciones fisiológicas en la planta que deriven en una baja producción, situación que no se puede determinar hasta que se tenga la cosecha; son daños que no se ven, pero que afectan al producto en la etapa final”, señaló.