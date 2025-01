“Se sienten efectos negativos en la economía local por falta de siembra en Valle del Yaqui”: Canaco

Cajeme, Sonora. - De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios de Ciudad Obregón (Canaco ServyTur), Gustavo Cárdenas García, en la localidad ya se empiezan a sentir los efectos negativos en la economía por la falta de siembra de más de 160 mil hectáreas generada por la sequía.

Cárdenas García comentó que, debido a la falta de cultivos, en la región están dejando de circular aproximadamente 15 mil millones de pesos que generan las actividades agrícolas y, además, se han quedado sin ingresos miles de familias en la región.

El también empresario dio a conocer que quienes han resentido en primera instancia la falta de ingresos en sus negocios son aquellos establecimientos dedicados a la venta de neumáticos, fertilizantes, refacciones y otros negocios que integran la cadena de proveeduría relacionada con las labores del campo.

Cárdenas García manifestó que otros rubros que se han visto afectados son negocios dedicados a la venta de ropa, calzado y restaurantes, debido a que los hombres y mujeres dedicados a las labores del campo destinan sus recursos a la alimentación de sus familias, así como al pago de luz y agua potable, entre otros servicios, y poco o nada les queda para gastos adicionales.

Es muy fácil, cuando se dejan de sembrar 160 mil hectáreas, esos recursos no circulan; el agricultor no compra fertilizantes, no compra insumos agrícolas, no compra aceites, no compra grasas, no compra llantas y eso lo mueve el comercio local", aseguró. Tras lo anterior, destacó que esos recursos dejan de moverse en el comercio local y no hay beneficios.