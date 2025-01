Productores del Valle del Yaqui no ven rentable la alternativa de sembrar cártamo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la promoción que ha recibido la siembra de cártamo en el Valle del Yaqui, no ha resultado atractivo, y es que de las 60 mil hectáreas permitidas para este ciclo, sólo se han sembrado 40 mil, de las cuales sólo el 20 por ciento son para este cultivo.

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) así como de la Asociación de Organismos Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), recordó que ante la falta de agua en el sistema de presas del Río Yaqui, de las b del Valle del Yaqui, sólo se permitirían la siembra de 60 mil hectáreas, y actualmente la falta de atractivo de los cultivos ha desmotivado a los agricultores a llevar a cabo alguna siembra.

Van alrededor de 40 mil hectáreas de las 60 mil, todavía nos faltan, esperamos que la gente se acerque, pero va muy lento esto. Y de las 40 mil hectáreas, solo el 20 por ciento, son para cultivos de baja demanda de agua, en su mayoría son hortalizas, la siembra de cártamo va lenta todavía a pesar de los anuncios hechos, nadie le entra, no va como quisiéramos, (…) la banca está detenida, no quiere prestar, también por la situación de que es agua de pozo y que los cultivos ahorita no están tan atractivos influye para que no se decidan en sembrar”, explicó el titular de Aoass.