Campesinos en Navojoa piden apoyo para rescatar la producción del maíz en Sonora

Navojoa, Sonora.- Productores de maíz denunciaron la falta de apoyos hacia el campo, especialmente hacia la producción de dicho cultivo, lo cual poco a poco ha ido reduciendo su siembra, a pesar de ser uno de los alimentos más consumidos por las familias mexicanas.

En el marco del Día del Maíz, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) realizó una rueda de prensa en el municipio de Navojoa, donde presentó la iniciativa 'Sin maíz no hay país', para defender el maíz nativo, la producción campesina y la soberanía alimentaria, frente a la amenaza de los transgénicos y la pérdida de biodiversidad.

La organización puntualizó que en el último año, la producción de maíz en Sonora se redujo en un 60 por ciento, alcanzando un mínimo histórico con apenas 62 mil hectáreas sembradas en toda la entidad, debido a la priorización del agua para consumo humano indispensable y para el uso industrial.

Por ello, solicitaron créditos y apoyos al sector social para la producción de granos básicos, así como una distribución justa del agua, para evitar que el país entre en una emergencia alimentaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui