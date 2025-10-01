Empalme: Pescadores van a la mar solo por un jornal, asegura Gilberto Cota Valdez

Empalme, Sonora.- Ante lo poco redituable que se han convertido las últimas temporadas camaroneras, incluyendo la actual, que es una de las peores, ahora los pescadores salen a la mar para sacar un jornal, sostuvo Gilberto Cota Valdez.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Empalme comparó a los trabajadores del mar con los jornaleros que laboran en los campos agrícolas o en la construcción, muchos de los cuales tienen un salario semanal de unos dos mil o tres mil pesos.

Todos los trabajos son muy dignos, obviamente, incluyendo el de un jornalero agrícola o un trabajador de la construcción, agregó, pero el pescador era considerado con un mayor nivel de percepción económica por los precios de los productos marinos, en este caso el camarón, y la producción que sacaban.

Dijo que muy lejos quedaron aquellos tiempos en los que un pescador arreglaba su casa o hasta cambiaba de auto con lo que obtenía en una temporada camaronera; "ya nada queda de eso".

Cota Valdez manifestó que ahora se han visto en la necesidad de reducir de tres a dos pescadores por panga para que la producción sea un poco redituable, pues de lo contrario no iban a quedar ganancias.

Reconoció que esta situación es el resultado de lo poco que se ha cuidado la actividad pesquera, de la poca conciencia de los pescadores furtivos que pescan durante todo el año, y de la falta de inspección y vigilancia por parte de las autoridades federales.

Vemos que cada temporada que pasa las capturas son menores, y a ello hay que sumarle que los precios son muy bajos, y que los costos de producción se han duplicado o triplicado, puntualizó.

El dirigente cooperativista lamentó que si por esto fuera poco, los pescadores ribereños tienen el embate de las autoridades de pesca, a través de la Secretaría de Marina, que la mayor de las veces, y de manera muy prepotente y sin razón, les decomisa las artes de pesca, quitándole con ello prácticamente el sustento de sus familias.

30 kilogramos de camarón en promedio han estado capturando los pescadores en lo que va de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui