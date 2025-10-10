Distrito de Riego del Río Yaqui analiza posible reducción del 50 por ciento en el costo del agua

Ciudad Obregón, Sonora.- En días pasados, Juan Leyva Mendívil, integrante y fundador de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), destacó que el sector social solicitaría al consejo de administración del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) una reducción del 50 por ciento en el costo del millar de agua para el presente ciclo agrícola que inició el primero de octubre.

De acuerdo al también productor, el ciclo anterior, el millar de agua alcanzó un precio de 620 pesos y para el ciclo 2025-2026 se le propondrá al DRRY un costo para el agricultor de 310 pesos.

Productores de Ciudad Obregón buscan reducir a la mitad el costo del agua para el próximo ciclo agrícola

Tras lo anterior, el presidente del organismo encargado de la administración del vital líquido en el valle del Yaqui, Mario Pablos Domínguez, indicó que si bien para este ciclo el costo del millar de agua se reducirá un poco, todavía no se puede establecer en qué porcentaje sería.

Vemos con respeto la propuesta de una cuota de 300 pesos por millar; la vamos a analizar, pero lo que determina la cuota a autorizar, en su momento en la reunión de delegados, es una propuesta por parte de la dirección del distrito, la gerencia de operación y la gerencia de conservación, y la cuota que se autoriza es la justa para salir adelante durante todo el año", afirmó.

Pablos Domínguez adelantó que la cuota sí presentará una tendencia a la baja, pero esta se determinará después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorice los volúmenes de agua para el ciclo agrícola 2025-2026.

#Clima | Sonora: ALERTA por LLUVIAS MUY FUERTES este SÁBADO para estos municipios por 'Priscilla' y 'Raymond' ????https://t.co/CiWcLwHIUm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui