Productores del Yaqui y Mayo se manifestarán por crisis en el campo sonorense

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la difícil situación que vive el campo sonorense, particularmente en los valles del Yaqui y Mayo, productores de diferentes organizaciones, tanto del sector privado como del sector social, dieron a conocer que el próximo martes 14 de octubre se sumarán a las manifestaciones que se llevarán a cabo de manera simultánea en diferentes estados del país.

Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), dio a conocer que los productores se darán cita en las oficinas de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), ubicadas en la esquina de las calles Guadalupe Victoria y California, a las 10:00 horas.

La manifestación

Estamos aquí para informarles en términos generales que los productores del Valle del Yaqui y Valle del Mayo nos vamos a manifestar el próximo martes 14, haciendo suma con los demás estados del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano; en otros estados, pues están molestos por la falta de políticas y la falta de atención por parte de la autoridad gubernamental", afirmó el también productor.

Destacó que en el marco de la reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora, tuvo la oportunidad de exponer ante las autoridades de diferentes niveles de gobierno 13 puntos torales relacionados con la problemática del campo y la necesidad de declarar a la región zona de emergencia.

Robos e inseguridad

Pablos Domínguez agregó que, derivado de la difícil situación económica que se vive en el área rural del Valle del Yaqui, hay sectores en los que se han registrado robos de implementos agrícolas, rapiña de cultivos e inseguridad.

#CiudadObregón | Agricultores de diferentes sectores anunciaron que el próximo martes 14 de octubre se manifestarán como medida de protesta ante la situación que prevalece en el campo sonorense; la cita será en la esquina de las calles California y Guadalupe Victoria ?uD83CuDF3E pic.twitter.com/IoXEjITJoE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui