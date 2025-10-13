Productores del Sur de Sonora alertan sobre crisis agrícola por escasez de agua y falta de apoyos

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Luis Cruz Carillo, reconoció que el panorama en materia agrícola que se presenta en la región sur de Sonora no es un problema que le competa resolver o atender al gobernador Alfonso Durazo y destacó que dicha situación rebasa la capacidad económica de las autoridades estatales.

Destacó que el gobernador Alfonso Durazo se ha comprometido en diferentes ocasiones a encabezar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, a fin de coadyuvar en la solución que aqueja a los productores de la región.

Quedó de manifiesto y el gobernador lo comentó, que se iba a ir hasta donde se tenga que ir, siempre acompañando a los productores. La principal petición que le hicimos no fue solo ir con Berdegué; con Berdegué ya fuimos, necesitamos sentarnos con la presidenta y explicarle la situación", señaló el presidente de la Aoass.

Ante el panorama que se presenta en el sur del estado debido a los bajos volúmenes de almacenamiento de la presa 'El Oviachic' por primera vez en la historia de los Valles del Yaqui y Mayo, alguna superficie que debería sembrarse podría quedarse sin sembrar debido a la falta de políticas públicas adecuadas.

Cruz Carillo comentó que dicha situación obedece también a la poca o nula rentabilidad de la actividad agrícola, situación que podría presentarse pese a que se cuente con el suficiente recurso hídrico para que la siembra se lleve a cabo.

Luis Cruz Carillo recordó que este martes 14 de octubre, productores de los diferentes grupos y asociaciones se manifestarán en la esquina de las calles California y Guadalupe Victoria, esto ante la ausencia de apoyos para el campo sonorense.

Puede ser que para el presente ciclo agrícola haya tierra que se pueda sembrar y se quede sin sembrar por la escasa o nula rentabilidad; de ese tamaño es la magnitud del problema que estamos atravesando en el campo, particularmente en el Valle del Yaqui y Valle del Mayo", aseguró el también productor.

Debido a la grave escasez de agua que afecta actualmente a la región, las autoridades agrícolas y productores del Valle del Yaqui han decidido limitar la superficie de siembra a únicamente 100 mil hectáreas durante el próximo ciclo agrícola. La manifestación que se llevará a cabo este martes se realizará de manera simultánea en diferentes entidades de la República, esto debido a que los productores no cuentan con esquemas de apoyo que coadyuven a la rentabilidad de la actividad.

#Sonora | El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que las presas en el estado recuperaron dos mil millones de m3 de reservas tras lluvias por ‘Raymond’ ??uD83DuDCA7



uD83DuDCF9 @ReporteraAbril / @ProyectoPuente pic.twitter.com/aPViFFIpeh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui