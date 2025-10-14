Ciudad Obregón: Productores del Valle del Yaqui se manifiestan para exigir apoyos

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde Ciudad Obregón, corazón del Valle del Yaqui, también conocido como 'el granero de México' debido a que, durante décadas, esta región producía más del 50 por ciento de los granos que se consumían en el país, cientos de productores se sumaron a la manifestación pacífica que realizaron este martes 14 de octubre, de manera simultánea, agricultores de 20 estados del país.

Fue en punto de las 10:00 horas cuando productores de los diferentes sectores empezaron a llegar a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, ubicadas en la esquina de las calles Guadalupe Victoria y California; desde ahí, Mario Pablos Domínguez destacó que dichas acciones están encaminadas a hacer valer la Ley de Desarrollo Sustentable, la cual le otorga el derecho a los productores a recibir apoyos para que la actividad sea rentable.

La ley le otorga el derecho a los productores a revivir precios compensatorios directos y apoyos gubernamentales, a fin de garantizarles los ingresos debidos para la alimentación de sus familias y la comunidad", indicó el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY).

Destacó que debido a la falta de apoyos, precios de garantía y la ausencia de políticas públicas, existe desánimo entre los pequeños, medianos y grandes productores, razón por la cual algunos de ellos, si prevalecen en el futuro inmediato las mismas condiciones, podrían verse en la necesidad de abandonar la actividad agrícola.

Por su parte, el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza, coincidió en la falta de políticas públicas que apoyen o brinden soluciones a la problemática por la que está atravesando el campo sonorense y agregó que los integrantes del sector social deben luchar por los intereses de los pequeños productores.

Integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) han externado que, de no obtener una pronta respuesta a sus peticiones y necesidades, se verán en la necesidad de radicalizar su postura y sus acciones en la búsqueda de soluciones.

Pese a contar con agua, hay tierra que se puede quedar sin sembrar: Aoass

El presidente de la Asociación de Organizaciones Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), Luis Cruz Carillo, insiste en que, de prevalecer las actuales condiciones para el campo sonorense en materia de apoyos y políticas públicas, por primera vez en la historia de los valles del Yaqui y Mayo, hay tierra que podría quedarse sin sembrar.

Puede ser que para el presente ciclo agrícola haya tierra que, aunque cuente con agua, se pueda sembrar y se quede sin sembrar por la escasa o nula rentabilidad; de ese tamaño es la magnitud del problema que estamos atravesando en el campo, particularmente en el valle del Yaqui y valle del Mayo", aseguró el también productor.

Agregó que dicha situación ya le fue presentada al titular del ejecutivo estatal, Alfonso Durazo Montaño, quien se comprometió a ser un gestor de soluciones y apoyos para encontrar una solución a los problemas del campo sonorense.

Quedó de manifiesto y el gobernador lo comentó, que se iba a ir hasta donde se tenga que ir, siempre acompañando a los productores; la principal petición que le hicimos no fue solo ir con Berdegué, con Berdegué ya fuimos, necesitamos sentarnos con la presidenta y explicarle la situación", señaló.

Finalmente, agradeció la voluntad del Durazo Montaño para fungir como un interlocutor entre los productores y el gobierno federal.

Afecta al comercio la crítica situación del campo en Sonora

Consciente de que la situación por la que atraviesa el campo sonorense también impacta de manera negativa en la economía del sector comercial, debido a la falta de circulante, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) se sumó a la manifestación que diferentes organizaciones agrícolas realizaron este martes 14 de octubre.

Gustavo Cárdenas García, presidente de dicho organismo empresarial, externó que, debido a la crisis generada por la falta de circulante que produce el sector primario de la región, el comercio local se encuentra colapsado, situación que ha provocado el cierre de decenas de establecimientos comerciales en la localidad.

Agregó que es el sector comercio el que abastece de insumos como aceites, fertilizantes, llantas y otros implementos y artículos a los productores del Valle del Yaqui, y que, ante la falta de actividad, las ventas y la economía tienden a caer.

Fuente: Tribuna del Yaqui