Lluvias de 'Raymond' ponen al 77% presa Ignacio R. Alatorre en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Las lluvias que dejó la tormenta tropical 'Raymond' en la región pusieron a la presa Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua) al 77.8 por ciento de su capacidad, suficiente para hacer una reprogramación de la superficie de cultivo para el ciclo otoño-invierno 2025-2026.

El jefe de Distrito de Riego 084 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Casimiro Reyes Quezada, explicó que la reprogramación es solo para los usuarios de la presa, que en este caso son productores de La Misa, Punta de Agua y Palo Verde.

Dijo que, a principios de mes, con el almacenamiento que se tenía, se habían programado solo 340 hectáreas de diferentes cultivos, pero ahora, con esta captación, la superficie programada para regar se eleva a 800 hectáreas. Indicó que el agua de la presa Ignacio R. Alatorre se distribuye entre 229 derechos de agua en igual número de usuarios, que corresponde al riego de 3.5 hectáreas por cada uno.

Reyes Quezada recordó que, en las dos temporadas anteriores, correspondientes al 2023 y 2024, no se sembró ni una sola hectárea debido a que la presa contaba con muy poco almacenamiento, el cual se utilizó solo para mantenimiento de la infraestructura.

Con relación al rumor que surgió, en relación a que se le 'soltaría' agua a la presa, el funcionario federal desmintió la especie; "por lo contrario, quisiéramos que tuviera más captaciones y se colocara a su capacidad máxima, para beneficio de sus usuarios".

Por el momento no está en los planes de la Conagua liberar agua; eso en estos momentos está muy lejos de que sea una posibilidad, pues de acuerdo a los pronósticos no habrá más lluvias en el futuro cercano que contribuyan a una mayor captación en la presa, puntualizó Reyes Quezada.

Fuente: Tribuna del Yaqui