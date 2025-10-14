Productores agrícolas de Fuerte Mayo piden ser incluidos en Plan Hídrico en Sonora

Navojoa, Sonora.- Más de 500 productores agrícolas de la Región de Fuerte Mayo salieron a bordo de tractores, automóviles y camiones hasta la caseta de peaje en Estación Don para sumarse al Paro Nacional del Campo.

Fueron más de 50 tractores y 300 automóviles los que se trasladaron sobre la carretera México 15 hasta los límites con el estado de Sinaloa para exigir al Gobierno Federal el pago complementario del precio de garantía en la producción de trigo.

Mónica Isabel Gutiérrez Figuera, líder agrícola en la Región de Fuerte Mayo indicó, que una de las principales protestas por parte de los productores es la deuda que el Gobierno Federal mantiene desde hace dos ciclos agrícolas.

Estamos solicitando que se nos dé el pronto pago del ciclo 23-24 que está pendiente; también pedimos que se abran las ventanillas para que se ejecute el pago del ciclo 24-25 antes de que termine este año y queremos que para el ciclo 25-26 el pago se nos haga lo más cercano a nuestras cosechas", afirmó.

Gutiérrez Figuera expresó que Fuerte Mayo es uno de los distritos de riego más afectados por la sequía en el estado y, a pesar de ello, las autoridades decidieron excluirlos del Plan Hídrico, por lo que piden que, al igual que los distritos de riego 041 en el Valle del Yaqui y 038 en el Valle del Mayo, sean incluidos en el Plan Nacional de Tecnificación, para que se modernice la infraestructura hídrica de su valle.

Se puede decir que somos una de las zonas más afectadas de Sonora y nosotros no fuimos incluidos al Plan Hídrico del Gobierno Federal; en cuestión de apoyos al sector agrícola fuimos marginados", manifestó.

Tras el bloqueo momentáneo de la carretera internacional, el grupo de productores se retiró hacia Fuerte Mayo; sin embargo, se aseguró que, en caso de no recibir una respuesta acerca de sus demandas, tomarán medidas más drásticas para presionar a las autoridades federales.

No estamos pidiendo apoyos para el productor, sino lo que por ley nos corresponde; lo que estamos haciendo ahorita es luchar por lo que nos corresponde y no debemos aflojar, llegaremos hasta donde tendremos que llegar para obtener este incentivo", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui