Sader y gobernador Durazo afirman mantener diálogo con productores tras paro nacional

Hermosillo, Sonora.- Después de que cientos de productores en Sonora se sumaran al paro nacional, que se realizó de manera simultánea en 20 estados del país, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmaron que se mantiene la comunicación con los agricultores, quienes buscan más apoyos para que la actividad sea rentable.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que están trabajando de cerca con los productores: "Tenemos una extraordinaria comunicación y estamos, obviamente, ayudándolos, apoyándolos a tocar ventanillas, particularmente con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural". Expresó que seguramente habrá buen entendimiento con los productores, resaltando el trabajo que ha hecho su gobierno para apoyarlos. Por su parte, la Sader en Sonora informó, mediante un boletín, que mantiene comunicación y presencia durante el paro nacional por el rescate al campo, acompañando y brindando atención a las y los productores que se manifiestan en distintos puntos del estado.

"Por instrucciones del representante estatal, Juan Manuel González Alvarado, los jefes de distrito de desarrollo rural de Cajeme (Rubén Gastélum), Navojoa (Rubén Leyva) y San Luis Río Colorado (Luis Asencio Cervantes Sandoval) se encuentran en los sitios de concentración para ofrecer atención y mantener comunicación directa con los productores". Se dijo que la Sader ha realizado despliegues territoriales en diferentes regiones del estado, con el propósito de atender directamente las inquietudes del sector productivo, tanto en el sur como en el norte de la entidad.

Cabe señalar que los productores han advertido que, aunque se tiene el recurso del agua, muchas hectáreas se quedarían sin sembrar por la falta de apoyos. El presidente de la Asociación de Organizaciones Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), Luis Cruz Carillo, afirmó que, de prevalecer las actuales condiciones para el campo sonorense en materia de apoyos y políticas públicas, por primera vez en la historia de los valles del Yaqui y Mayo, hay tierra que podría quedarse sin sembrar.

"Puede ser que para el presente ciclo agrícola haya tierra que, aunque cuente con agua, se pueda sembrar y se quede sin sembrar por la escasa o nula rentabilidad; de ese tamaño es la magnitud del problema que estamos atravesando en el campo, particularmente en el valle del Yaqui y valle del Mayo", aseguró el también productor.

Fuente: Tribuna del Yaqui