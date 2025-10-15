Campesinos del sur de Sonora exigen respuestas; Alcano advierte posibles protestas más fuertes

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) consideran endurecer las acciones de protesta en caso de que el Gobierno Federal no tome en cuenta sus peticiones en materia de establecer precios de garantía y políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de la actividad agrícola en el sur de Sonora.

Juan Pablo Mendoza, presidente de dicha organización, explicó que aún no se han determinado qué acciones se podrían emprender, pero calificó la que se llevó a cabo el pasado martes 14 de octubre como "muy light".

Después de la manifestación, nosotros nos volvimos a reunir como organización y, como yo lo dije, a mí se me hizo muy light y no porque estemos acostumbrados a acciones muy fuertes, sino porque lo que necesitamos ahorita es que la cosa cambie", afirmó.

La Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) requiere de respuestas por parte de las autoridades federales, las mismas que deben estar encaminadas a atender particularmente las necesidades de los integrantes del sector social, quienes son los más afectados.

La Alianza Campesina plantea una tarifa justa de 300 pesos por millar de agua, en busca de garantizar el acceso equitativo al recurso para las comunidades rurales.

