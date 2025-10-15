Ciudad Obregón: Productores y directivos del Río Yaqui se dividen por el precio del agua para riego agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras que el martes pasado sumaban esfuerzos para manifestarse en contra del Gobierno Federal, ante la ausencia de precios de garantía y la falta de políticas públicas para el campo, directivos del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y productores del sector social terminaron divididos 24 horas más tarde, esto por la falta de acuerdos para fijar el precio del agua para el riego de los cultivos.

Cuando los administradores de los diferentes módulos que conforman el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y los directivos de dicho organismo se encontraban reunidos para establecer el costo del millar de agua para el ciclo agrícola 2025-2026, productores de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) llegaron de manera sorpresiva al lugar de la reunión.

Al llegar a la palapa del Distrito de Riego, los productores del sector social, encabezados por Juan Leyva Mendívil y Juan Pablo Mendoza, encontraron las puertas cerradas e intentaron que los administradores del agua en la región los atendieran, pero no tuvieron éxito.

De acuerdo al vicepresidente del Alcano, Juan Leyva, la intención de participar en la mencionada reunión era la de concientizar a los directivos del órgano administrador del vital líquido respecto a la importancia y necesidad de fijar el precio del millar de agua en 300 pesos.

Una vez en el lugar y al hacer de su conocimiento de que no se les permitiría el acceso, los productores decidieron permanecer en el exterior y no permitir la salida de los directivos hasta que no se les diera la oportunidad de ser escuchados.

Queremos una reunión con los directivos de los módulos, queremos explicarles cuál es nuestra postura; aquí todo mundo le pone precio a los productos, menos nosotros", precisó Leyva Mendívil.

Finalmente, trascendió que en la reunión a puerta cerrada, el costo del millar de agua para el ciclo agrícola se estableció en aproximadamente 427 pesos por millar, situación que dejó insatisfechos a los productores del sector social.

Mientras permanecían en el exterior de la palapa del Distrito de Riego, los productores fueron notificados de que el precio se fijó en 427 pesos; sin embargo, también se tuvo conocimiento de que en Sinaloa el costo sí fue fijado en alrededor de los 300 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui