Guaymas y Empalme alistan la siembra de 17 mil hectáreas para el ciclo agrícola 2025–2026

Guaymas, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) programará el riego de 17 mil hectáreas de cultivo correspondiente al ciclo agrícola 2025-2026 en el valle de Guaymas y Empalme, informó Casimiro Reyes Quezada, jefe de Distrito de Riego 084.

El funcionario federal indicó que para esta superficie de siembra se van a destinar 92 millones de metros cúbicos de agua de pozos agrícolas, recurso que es extraído de los mantos acuíferos de la región.

Dijo que en su momento se realizaron los trámites correspondientes para la liberación de los permisos a los concesionarios de agua, quienes previamente debieron cumplir con una serie de requisitos para que se les otorgara.

Indicó que el ciclo agrícola da inicio en agosto y culmina hasta mediados de junio del año entrante, lapso en el cual se manejan una serie de cultivos, como sandía, melón, pepino, calabaza y chiles en diferentes variedades, tomate, cebolla, maíz, repollo, col de Bruselas, berenjena, entre otros productos.

Reyes Quezada expuso que cada campo agrícola cuenta con un permiso para extraer determinada cantidad de agua para riego de sus cultivos, y se deben apegar estrictamente a lo estipulado, pues de lo contrario, si se sobrepasan, pueden ser sancionados de manera administrativa.

De acuerdo a estimaciones de Agustín Urías Arenas, dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Campo de Guaymas y Empalme, para este ciclo agrícola 2025-2026 se emplearán unos 16 mil jornaleros agrícolas, de los cuales, la mayoría provienen de estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, e incluso de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui