Productores agrícolas de Navojoa definirán fecha para la apertura de la presa del Mocúzarit

Navojoa, Sonora.- Será este jueves 16 de octubre cuando la sociedad de usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo defina la fecha de apertura de las compuertas de la presa 'Adolfo Ruiz Cortines' para dar inicio al ciclo agrícola 2025-2026.

Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego 038, mencionó que el objetivo de la reunión será para escuchar y analizar las propuestas que los productores deseen presentar para el próximo ciclo agrícola.

La disponibilidad del recurso hídrico está garantizada, por lo que resulta fundamental contar con su participación para definir las estrategias más adecuadas", publicó.

Villalobos Hernández expuso que entre los temas a tratar en dicha reunión serán ver los avances de obra de los canales de la red mayor, así como evaluar las mejores alternativas para la asignación de volúmenes por módulos de riego y establecer en conjunto las estrategias que favorezcan una administración eficiente y equitativa del recurso, además de analizar la fecha de apertura de la presa.

Se puntualizó que la reunión será este jueves 16 de octubre a partir de las 12:00 horas en la Hacienda 'El Palamar', ubicada sobre la carretera a Buaysiacobe en la comunidad de Bacobampo, en el municipio de Etchojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui