Lamarque Cano respalda derecho de agricultores a manifestarse por crisis de sequía

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 16 de octubre, en las oficinas del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), ubicadas en la esquina de la calle Jesús García y Quintana Roo, productores agrícolas, tanto del sector social como privado, se reunieron para dirimir sus diferencias en lo que respecta al costo del millar de agua para el ciclo agrícola 2025-2026.

Lo anterior, luego de un roce que se registró el miércoles 15 del presente mes, cuando en el marco de una asamblea llevada a cabo entre los administradores de los diferentes módulos de riego, se le impidió la entrada a la reunión a los integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

Lamarque respalda protestas de agricultores

Ante las manifestaciones que se han presentado en el municipio de Cajeme por parte de productores pertenecientes a diferentes organizaciones agrícolas, el alcalde Javier Lamarque Cano indicó que los agricultores están en todo su derecho de manifestarse.

Creo que están en todo su derecho de exponer sus puntos de vista y de defender sus intereses; el gobernador ya lo manifestó y en mi caso también ya lo expresé; lo que esté a nuestro alcance, vamos a contribuir", indicó el edil cajemense.

Lamarque Cano expresó sus deseos de que la problemática que enfrentan los productores del sur de Sonora, particularmente los del Valle del Yaqui, debido a la sequía, se resuelva en poco tiempo y de manera favorable.

En lo que respecta a la solicitud de los productores cajemenses, de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Lamarque Cano manifestó que el más indicado para llevar a cabo esas gestiones es el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ciudad Obregón: Productores del Valle del Yaqui se reúnen para resolver conflicto por tarifa de agua agrícola

Fuente: Tribuna del Yaqui