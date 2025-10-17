Buena cosecha de ajonjolí en el Valle del Yaqui, con rendimientos favorables, afirman

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a Juan Pablo Lugardo Leyva, especialista en el cultivo del ajonjolí, la cosecha de la oleaginosa en el Valle del Yaqui ha generado buenos rendimientos, los cuales oscilan entre los 800 y mil 400 kilogramos por hectárea.

Explicó que las cosechas iniciaron a principios del mes de octubre y se considera que continúan hasta el próximo mes de diciembre; además, comentó que la siembra de este cultivo se efectuó entre los meses de mayo y julio.

El representante de Servicios Agrícolas Lugardo también dio a conocer que en la región se sembraron aproximadamente siete mil hectáreas, de las cuales solo 50 resultaron afectadas por inundaciones ocasionadas por las precipitaciones que tuvieron lugar el mes pasado.

Lugardo Leyva agregó que el panorama en cuanto a los rendimientos es positivo, aunque se esperan variaciones tanto al alza como a la baja; además, indicó que el precio por tonelada de esta semilla se ubica en alrededor de los 20 mil pesos, precio que se puede incrementar conforme avance la cosecha.

Cabe destacar que la oleaginosa se utiliza ampliamente en la producción de diversos productos dentro de la industria farmacéutica y de los alimentos, debido a sus múltiples propiedades nutricionales y funcionales.

Existen varios tipos de ajonjolí disponibles en el mercado, cada uno con características y propiedades particulares que los hacen adecuados para diferentes usos y preferencias. Entre los más comunes y destacados se encuentran el ajonjolí negro, el marrón y el rojo, aunque también existen otras variedades menos conocidas.

#Clima | Sonora: Advierten por LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS para HOY en la NOCHE ??uD83CuDF19https://t.co/dPJzmTP7Jt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui