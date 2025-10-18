Mujeres alzan la voz ante crisis agrícola en Ciudad Obregón por sequía y abandono al campo sonorense

Ciudad Obregón, Sonora.- La sequía generada por falta de precipitaciones colocó al campo sonorense en una severa crisis económica durante los últimos meses, pues se dejaron de sembrar más de 100 mil hectáreas en el sur de Sonora.

Es habitual que en este tema se busque la opinión de los productores, pero en esta ocasión, mujeres de diferentes sectores han alzado la voz para exponer sus puntos de vista, debido al impacto y las repercusiones que esta situación tiene en los hogares cajemenses.

Al respecto, Martha Luz Parada, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA), destacó que la mujer debe participar más en estos temas, debido a que la situación de la falta de agua y producción de alimentos no se debe dividir, debido a sus repercusiones.

Se necesita del agua, porque sin el agua no hay producción y si no hay producción, pues tampoco hay precios; esto puede ocasionar problemas muy difíciles aquí en la región, como la economía, desarrollo, delincuencia e inseguridad", destacó.

Asimismo, comentó que la crisis del campo impacta directamente a la economía de los hogares cajemenses, debido a que deja de haber circulante y, en consecuencia, los hijos de las familias de la localidad se ven en la necesidad de emigrar a otras entidades en busca de mejores oportunidades.

Por su parte, Mary Leyva, integrante de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), destacó que la pasada administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador les dejó muy en claro a los productores que para el movimiento de Regeneración Nacional, el último de sus intereses fue la situación por la que atraviesa el campo mexicano.

Nunca se me va a olvidar que en su campaña, él mismo dijo que en el norte no se necesitaban los programas y los apoyos que el campo tenía en ese momento; nunca se me va a olvidar, pero nunca pensé que nos iba a hacer pasar por la situación que estamos pasando en estos momentos", afirmó.

La crisis por la que atraviesa la agricultura en el sur de Sonora generó que en el ciclo 2024-2025 dejaran de circular entre 10 y 15 mil millones de pesos y para el periodo 2025-2026 dejaran de circular ocho mil millones de pesos.

#Sonora | ¿Lloverá en Sonora la noche de hoy sábado 18 de octubre? Conagua comparte pronóstico del clima ??uD83CuDF27?https://t.co/LP8RqwgvVt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui