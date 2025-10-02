Apoyo a pequeños productores de Sonora: Amplían periodo de registro para programa de ayuda por sequía

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora amplió el periodo de registro para el programa de reconversión productiva y atención a la sequía, con el objetivo de alcanzar a más productores agrícolas, especialmente en la región sur del estado, fuertemente afectada por la falta de agua.

Saúl Delgado Escalante, jefe del Programa de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura en Sonora (Sader), informó que la convocatoria inicial concluyó el 30 de septiembre, pero fue extendida hasta el 10 de octubre para permitir mayor participación.

"Este esfuerzo forma parte de una estrategia que promueve cultivos de menor demanda hídrica, como el cártamo, y fomenta prácticas que previenen plagas en terrenos sin siembra. Ahora se espera superar la meta de beneficiarios y contribuir de forma más efectiva a la recuperación productiva de las zonas rurales", mencionó.

Agregó que en la primera etapa se recibieron alrededor de dos mil solicitudes, representando un monto cercano a los 110 millones de pesos, de una bolsa total de 230 millones gestionada por el gobierno estatal.

Entre los apoyos contemplados están el rastreo fitosanitario, que otorga mil 100 pesos por hectárea a productores que no sembraron por falta de agua, y el incentivo de cinco mil pesos por hectárea para quienes cultivaron cártamo en el ciclo agrícola 2024-2025.

"El programa busca fomentar la transición hacia cultivos como canola, girasol, cebada y garbanzo, como respuesta a la creciente escasez de agua provocada por el cambio climático. Además del respaldo técnico, se garantiza la comercialización del cártamo gracias al interés de la industria", contó.

Fuente: Tribuna del Yaqui