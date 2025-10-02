Ciudad Obregón: Solo 52% del Valle del Yaqui se podría sembrar este ciclo agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), en el mejor de los escenarios, para el próximo ciclo agrícola, se podrá sembrar en el Valle del Yaqui una superficie de 127 mil hectáreas, lo que representa casi el 50 por ciento del total del área de siembra en dicha región.

Al respecto, el secretario de organización de dicha agrupación perteneciente al sector social de los agricultores, Omar Alberto Guillén Partida, quien destacó que hasta el momento la superficie exacta para siembra aún no se ha determinado por parte del comité hídrico.

Explicó que, de la superficie que se considera que podría ser aprobada, 60 mil hectáreas podrían sembrarse de trigo, cinco mil de maíz, igual número de alfalfa, 10 mil de hortalizas y el resto, de otros cultivos de poca demanda de agua.

Destacó que este plan forma parte de un programa que requiere del acompañamiento del Gobierno Federal, debido a que el trigo, el maíz y el cártamo no tienen precio de garantía actualmente, razón por la cual de momento no resultan rentables, incluso aunque el agricultor se decida a sembrar cultivos que requieren de cantidades mínimas de agua.

Guillén Partida agregó que este aspecto afecta a los productores, debido a que, al no contar con precios de garantía, los agricultores no son sujetos a ninguna especie de crédito por parte de las diferentes instituciones financieras.

La superficie de siembra del Valle del Yaqui asciende aproximadamente a 260 mil hectáreas, de las cuales podrán sembrarse para el próximo ciclo solo el 52 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui