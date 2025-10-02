Sonora: Alfonso Durazo entrega los primeros apoyos a ganaderos del programa emergente

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la entrega de apoyos del programa emergente de ganadería del Gobierno Federal, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para el fortalecimiento del sector ante el cierre de la frontera para la exportación de ganado.

Desde las instalaciones de la Unión Ganadera, el gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo la entrega de unidades de ganado y máquinas especializadas para las labores del campo y mitigar la crisis generada por el cierre de los cruces fronterizos de Nogales y Agua Prieta.

Apoyamos a pequeños y medianos ganaderos con la entrega de sementales bovinos y maquinaria para mejorar y fortalecer nuestra industria ganadera.



El mandatario estatal destacó la entrega de sementales bovinos que conforman el plan de mejoramiento genético, presentado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "El día de hoy damos un paso extraordinario; es el inicio de un programa que ha aprobado la doctora Claudia Sheinbaum en beneficio de las y los ganaderos sonorenses y que representa una inversión de $868 millones de pesos", dijo el gobernador de Sonora.

El mandatario entregó a alcaldes, ganaderos y demás productores 70 sementales bovinos; de un total de 1000, se planean distribuir antes de finalizar el 2025, también seis máquinas que serán de beneficio para los productores. Explicó que parte del Plan Emergente contempla líneas de crédito de hasta $360 millones de pesos con una tasa preferencial del 8.5 por ciento para engordar ganado.

Subrayó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha sumado a los esfuerzos para hacerle frente a la problemática de la frontera y se comprometió a invertir en Sonora más de 800 millones de pesos, comenzando con los 15 millones destinados a la compra de la maquinaria, pero además incentivos económicos para quienes poseen menos de 50 cabezas de ganado.

25 mil asociados cuenta la Unión Regional Ganadera de Sonora, que se beneficiará con los apoyos del Gobierno de México, anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, por el cierre indefinido de la frontera que tiene desde junio de este 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui