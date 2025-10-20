Ejidatarios protestan por cierre del módulo del RAN en Ciudad Obregón; Lamarque interviene

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este lunes 20 de octubre, habitantes de diferentes comunidades rurales se manifestaron en la explanada del Palacio Municipal; el motivo, solicitar que de nueva cuenta se abriera el módulo de atención del Registro Agrario Nacional (RAN).

Hasta el lugar llegaron integrantes de comisariados ejidales procedentes de Pueblo Yaqui, del vecino municipio de Bácum, quienes expresaron su inconformidad tras tener conocimiento de que la representación de la citada dependencia federal cerraría, situación que los obligaba a trasladarse a la capital del estado para realizar sus trámites.

Una de las integrantes de la manifestación, quien solicitó omitir su nombre, destacó que la importancia de este módulo es que los interesados en realizar algún trámite relacionado con la tenencia de la tierra y la propiedad de la misma se trasladan a Hermosillo.

Por su parte, Ramón Antonio Enríquez Villegas, comisariado del Ejido Bácum, declaró que desconocía que estaba cerrada la oficina, pues hasta hace unos días había asistido a realizar unos trámites y aún estaba en función, pero no se le advirtió sobre el cierre de esta.

Mientras los manifestantes permanecían de forma pacífica afuera del recinto municipal, en el interior se llevaba a cabo 'La Comenta', el tradicional encuentro de los lunes y jueves que realiza el alcalde de Cajeme Javier Lamarque Cano con los medios de comunicación; ahí fue cuestionado respecto al cierre del mencionado módulo de atención.

Más tarde trascendió que el alcalde Javier Lamarque intervino para que el módulo de atención de la dependencia federal continuara prestando sus servicios en Palacio Municipal. El módulo del Registro Agrario Nacional (RAN) se inauguró a principios de octubre de 2013, con la finalidad de que ejidatarios del sur del estado no tengan que trasladarse hasta Hermosillo a realizar un trámite relacionado con esta dependencia federal.

