Guaymas: Reabren el Mirador Escénico de San Carlos tras concluir trabajos de rehabilitación

San Carlos, Sonora.- Tras varias semanas de trabajos de reparación, el Mirador Escénico de San Carlos reabrió sus puertas al público y ya comienza a registrar afluencia de visitantes locales y turistas, quienes celebran la reapertura de uno de los puntos más emblemáticos del destino.

El sitio turístico permaneció cerrado luego que las lluvias registradas a finales de septiembre provocaran deslaves y daños estructurales en el área, lo que obligó a su intervención inmediata por parte del Gobierno del Estado.

Los trabajos incluyeron el relleno y compactado de suelos, reforzamiento perimetral con roca tipo escollera, reposición de losas decorativas, mejoramiento del drenaje pluvial y rehabilitación del cerco de seguridad.

De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo fue garantizar la seguridad de los visitantes y preservar la infraestructura turística que caracteriza al mirador, considerado uno de los puntos con las vistas más espectaculares del Mar de Cortés.

Fuente: Tribuna del Yaqui