Edición Impresa Suscríbete
Guaymas

Guaymas: Reabren el Mirador Escénico de San Carlos tras concluir trabajos de rehabilitación

Desde el mes de septiembre, debido a los daños provocados por las lluvias, permanecía cerrado el Mirador Escénico de San Carlos

Guaymas: Reabren el Mirador Escénico de San Carlos tras concluir trabajos de rehabilitación
Mirador Escénico de San Carlos ya fue reabierto a los visitantes Foto: Cortesía

San Carlos, Sonora.- Tras varias semanas de trabajos de reparación, el Mirador Escénico de San Carlos reabrió sus puertas al público y ya comienza a registrar afluencia de visitantes locales y turistas, quienes celebran la reapertura de uno de los puntos más emblemáticos del destino.

El sitio turístico permaneció cerrado luego que las lluvias registradas a finales de septiembre provocaran deslaves y daños estructurales en el área, lo que obligó a su intervención inmediata por parte del Gobierno del Estado. 

Los trabajos incluyeron el relleno y compactado de suelos, reforzamiento perimetral con roca tipo escollera, reposición de losas decorativas, mejoramiento del drenaje pluvial y rehabilitación del cerco de seguridad.

De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo fue garantizar la seguridad de los visitantes y preservar la infraestructura turística que caracteriza al mirador, considerado uno de los puntos con las vistas más espectaculares del Mar de Cortés.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.