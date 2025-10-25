Pequeños productores de Sonora exigen precio justo del agua y siembra total de sus hectáreas

Ciudad Obregón, Sonora.- Olegario Carrillo Meza, integrante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), destacó que la organización que representa se suma a la lucha que han venido encabezando los Integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), a fin de que el precio del millar de agua para el próximo ciclo agrícola se fije en 300 pesos.

Al respecto, comentó: "Yo lo que busco y creo que lo que buscamos todos es ver cómo resolvemos esta demanda; yo fijo la misma posición que al principio dijimos: vamos por los 300 pesos del millar por hectárea para el sector social, desde cinco hasta 20 hectáreas, y vamos por los 300 pesos y ahí debemos parquearnos".

Además, Carrillo Meza destacó que los encargados de establecer los costos se basan y hablan de estudios técnicos; sin embargo, consideró que tomar una decisión como es el precio del agua es más una cuestión de voluntad.

Carrillo Meza agregó que la lucha se debe encaminar también en el sentido de que a los pequeños productores se les permita sembrar el total de la superficie con la que cuentan y no solo el 50 por ciento de la misma.

Compañeros, los comisariados ejidales y ejidatarios que están aquí presentes, nuestro ejido está acá en Villa Juárez, en la zona rural ejidal; aquí están tres o cuatro comisariados que tienen interés de venir a defender este derecho al agua y también a defender el derecho a la superficie de sembrarla al por ciento y reitero, de aquí tenemos que salir con un gran acuerdo y de aquí tenemos que reiterarle a quien corresponda que no estamos satisfechos", precisó el líder agropecuario.

Finalmente, indicó que hay que fortalecer un movimiento que realmente represente los intereses del sector social. El directivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) consideró que, pese a las adversidades y aunque muchas personas lo vean disminuido, sigue viviendo. 427 pesos es el acuerdo al que se llegó en lo que se refiere al costo del millar de agua para el ciclo agrícola.

#Sonora | Sonora: Doña Chela y sus tortillas a la leña, un sabor que conquista Empalme desde 1999 uD83CuDF2Fhttps://t.co/u0qTHfBzsr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui