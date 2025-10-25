Transportistas del Valle del Yaqui alertan sobre pérdidas económicas por crisis agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- La situación que enfrentan los productores agrícolas de los Valles del Yaqui y Mayo perjudica y afecta también la economía de las familias de los transportistas dedicados al acarreo de granos, cereales y semillas en el sur de Sonora.

Al respecto, Leonardo Chávez, representante de los Transportistas Unidos del Valle del Yaqui y de las uniones activas que existen en el sector del municipio de Cajeme, dio a conocer que, después de los agricultores, ellos son el segundo escalón en la cadena agrícola, debido a que son ellos los encargados de acarrear las cosechas a sus correspondientes destinos, almacenes, comercializadores, etcétera.

Después del agricultor, pues somos nosotros y los maquileros; nosotros llevamos el grano, unos cosechan, nosotros acarreamos, entonces nos afecta directamente tanto el bolsillo como la cuestión de capacidad", indicó.

El líder de los transportistas explicó que el hecho de que los agricultores no tengan créditos, no puedan sembrar toda la superficie, no cuenten con agua para hacerlo y no se cuente con precios de garantía representa menos viajes y, en consecuencia, menos ingresos.

Agregó que, como parte de la cadena relacionada con la producción agrícola, los transportistas son el sector que menos apoyos recibe y por eso apoyan estas causas. "La realidad es que nosotros como sector de transporte de carga pesada nunca hemos tenido ningún apoyo, ni ningún subsidio por parte del gobierno, pero aun así nosotros le damos día con día y por eso apoyamos nosotros las causas, así como la que está ahorita en la lucha", expresó el líder transportista.

Leonardo Chávez comentó que por cada unión de transportistas, con 50 camiones los que prestan el servicio, y por cada unidad, es una familia la que ve reducidos sus ingresos debido a la situación negativa que enfrenta el campo. nFinalmente, indicó que en el panorama del transporte se avisorán a futuro muchos problemas debido a la difícil situación que se vive en el campo sonorense.

Pese a la mala situación del sector encargado de acarrear las cosechas, los propietarios y concesionarios están obligados a cumplir con el pago de los impuestos y concesiones, situación que también merma sus ingresos y los de sus familias. 80 por ciento de los operadores tienen familias que mantener y ahorita enfrentan severos problemas económicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui