Pescadores de Guaymas y Empalme, inconformes por precio de calamar: Solo 8 pesos el kilo

Guaymas, Sonora.- Pescadores ribereños expresaron su informidad por el precio que pretenden imponer al calamar las comercializadoras locales, el cual es inferior en un 500 por ciento a como lo estaban comprando en el mes de mayo pasado.

Manuelita Ojeda Amador, secretaria de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Florentino López Tapia', calificó como totalmente injusto el precio de ocho pesos al que pretenden comprar el kilo del cefalópodo, cuando hace unos meses, cuando el producto hizo su reaparición en aguas de Guaymas y Empalme, era de 40 pesos.

Con ese precio, agregó, no sacan ni para cubrir los gastos de operación, mucho menos para que les quede una utilidad para llevar el sustento a sus familias.

Dijo que ante esta situación se ha convocado a los pescadores ribereños a reuniones para hoy en Guaymas y mañana en Empalme, a fin de discutir la situación y llegar a un acuerdo para afrontar esta injusticia.

La líder pesquera convocó a los trabajadores del mar a no salir a la captura de calamar, pues no tiene caso todo el esfuerzo que hacen en la labor, como para que al final regalar el producto.

Por su parte, Francisco Soto Valencia, de la Sociedad Cooperativa 'Pescadores del Yaqui', coincidió que este precio es para nada redituable, con el que solamente van a ganar los intermediarios.

"Nosotros lo que queremos es un precio justo, en donde ganemos tanto los pescadores como las plantas procesadoras, pero con esto nosotros estamos perdiendo, que somos los que nos ponemos la 'friega' para sacar el calamar, e incluso en muchas de las ocasiones hasta exponemos la vida", expresó.

40 o 45 pesos es un precio que los pescadores consideran justo por el kilogramo de calamar gigante.

Fuente: Tribuna del Yaqui