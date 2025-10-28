Productores recibirán 10 dólares complementarios por tonelada de trigo en Sonora

Navojoa, Sonora.- El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó la entrega de apoyos económicos a los productores de trigo cristalino de los valles del Yaqui y Mayo; pagos correspondientes a la producción del ciclo agrícola 2024-2025.

Durante su gira por el municipio de Navojoa, el mandatario estatal explicó a los productores agrícolas que se logró establecer un pago complementario de aproximadamente 10 dólares por tonelada, gracias a la gestión de recursos ante el Gobierno Federal para mejorar el precio de garantía.

Las autoridades precisaron que con la primera etapa de pagos se verán beneficiados alrededor de ocho mil productores agrícolas en el Valle del Mayo, por lo que se espera que la entrega de los apoyos comience a fluir rápidamente.

Es un apoyo significativo para los distritos de riego en los valles del Mayo y Yaqui… Es un pago que ya veníamos esperando tiempo atrás, cuando el gobernador anunció la gestión para completarnos los famosos 10 dólares más de comercialización", señaló Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego del Río Mayo 038.

El líder agrícola explicó que el precio del trigo cristalino se encuentra en 188 dólares por tonelada, por lo que un pago complementario parte de las autoridades federales representa una gran ayuda para que la actividad resulte un poco más redituable para los productores.

Ahorita el precio del trigo está por los suelos, no alcanza ni los cuatro mil pesos por tonelada y esperando levantar al menos siete toneladas por hectárea, estaríamos hablando de 28 mil pesos y ahorita el presupuesto que tenemos es de sacar 33 mil pesos por hectárea, por lo que no nos dan las cuentas", afirmó.

Por su parte, Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui, mencionó que ante la falta de agua sólo se destinó un 20 por ciento de las hectáreas a la producción del trigo cristalino, por lo que con este pago complementario se beneficiarán alrededor de dos mil productores, quienes luchan cada año por continuar con esta actividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui