Abren compuertas de la presa del Mocúzarit, pero el canal Navojoa aún está sin concluir

Navojoa, Sonora.- A pesar de haber comenzado las extracciones de agua en la presa del Mocúzarit, los trabajos de modernización del canal principal de riego en el Valle del Mayo aún no han sido terminados, por lo que los productores deberán ingeniárselas para poder trasladar el agua hasta el municipio de Huatabampo.

De acuerdo al Informe Hidrométrico y Climatológico por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente el Distrito de Riego del Río Mayo se encuentra extrayendo 10 metros cúbicos por segundo (m3/seg), dando inicio formal al ciclo agrícola 2025-2026.

No obstante, una de las arterias principales para el riego del valle del Mayo como lo es el 'Canal Navojoa', el cual es el encargado de trasladar el agua de presa por los campos de Etchojoa y Huatabampo, pero aún le falta un 30 por ciento para concluir los trabajos de recubrimiento con concreto hidráulico.

Lleva un 70 por ciento de avance, falta poco, yo pienso que esta obra quedará concluida para mediados del mes de noviembre", señaló Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego 038.

Sin embargo, la presa 'Adolfo Ruiz Cortines' abrió sus compuertas el pasado martes 28 de octubre para poder brindarle agua a los agricultores, en especial a los productores de papa y hortalizas, por lo que la directiva del Distrito de Riego ya trabaja en una estrategia para llevar el agua.

Para brindarle agua a los agricultores se abrió la presa este martes, entonces vamos a hacer un desvío, tenemos que sacarle la vuelta a la zona donde se encuentran trabajando… La petición de agua va a aumentar, ahorita tenemos alrededor de 10 m3/seg, pero necesitamos traer de 20 a 25 m3 para empezar con los riegos de trigo, papas y maíz", expresó.

Los productores mencionaron que tenían más de 30 años pidiendo esta obra, por lo que gracias al programa de Tecnificación del Campo se pudo concretar esta inversión, con la cual se espera lograr un ahorro de hasta 31 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua; volumen que se destinará para consumo humano.

Cuando llegaron los apoyos, lo primero que pedimos fue que incluyeran esta obra porque era casi imposible hacerlo… Ahora con la tecnificación logramos encementar ese canal que teníamos muchos años esperándolo porque se perdía mucha agua en ese trayecto", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui