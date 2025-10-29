Productores del Valle del Yaqui siguen en lucha por costo del agua y derecho a sembrar

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza, dio a conocer que el sector social sigue en pie de lucha a fin de que se defina la situación relacionada con el costo del agua y la autorización para que los productores que cuentan con entre cinco y 20 hectáreas puedan sembrar la totalidad de la superficie.

Agregó que sería hasta el próximo 4 de noviembre, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establezca el costo y la cantidad de millares de metros cúbicos de agua que se autorizarán por hectárea a los productores del Valle del Yaqui.

Tuvimos una reunión en el Distrito de Riego, en donde reiterábamos la solicitud que habíamos hecho sobre la distribución y costo por millar de metro cúbico de agua y nos hicieron una presentación y ahí decían que de acuerdo a los volúmenes estaba difícil bajar el costo y no permitían aumentar el volumen", indicó Juan Pablo Mendoza.

El líder de los productores del sector social que integran la mencionada alianza campesina manifestó que, de acuerdo a los volúmenes, a los agricultores de la región se les podían asignar hasta cinco millares de metros cúbicos.

Comentó que el problema inmediato que tienen es el agua; sin embargo, manifestó que después del agua deberán enfrentar el tema del financiamiento, el cual calificó como grave y refirió que debido a ello la lucha apenas empieza.

Tenemos que estar preparados y se manifestaba la necesidad de que vayamos juntos y se sume más gente; no es posible que, viendo la situación del campo, nos mantengamos apáticos y yo creo que entre más grave la situación, mayor debe ser la participación", reiteró.

Finalmente, Juan Pablo Mendoza hizo un llamado a los ejidatarios a mantenerse unidos y solidarizarse con la lucha. Consideró que la respuesta positiva que tuvieron los productores del Bajío obedece a la unidad que demostraron y a las acciones que emprendieron, y destacó que, con esa experiencia, el Alcano está dispuesto a seguir siempre y cuando todos estén unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui