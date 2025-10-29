Zafra camaronera en Sonora sigue sin repuntar; pescadores reportan pocas ganancias

Empalme, Sonora.- A más de un mes de haber dado inicio, la temporada camaronera no presenta algún cambio significativo y se mantiene de regular a mala, con capturas por debajo de las expectativas que se tenían, lamentó Efraín Velásquez García.

El encargado de despacho de la Dirección Municipal de Pesca y Acuacultura en Empalme dijo que, de acuerdo a reportes que tiene de parte de los trabajadores del mar, las capturas van de los ocho o 10 kilogramos de camarón cuando hay mareas bajas, hasta los 60 kilos cuando es alta.

Aclaró que en el caso de los 60 kilogramos de producción, son muy pocos los pescadores que lo logran, pues en su mayoría andan en los 20 a los 30 o 35 kilogramos, y con cabeza.

Manifestó que, si bien las dos anteriores temporadas fueron malas, se tenía la esperanza de que en esta ocasión repuntara un poco, "pero lamentablemente no fue así, y desafortunadamente los compañeros pescadores no la están pasando de lo mejor en este año".

En cuanto a las tallas, Velásquez García indicó que, a más de un mes de arrancar la temporada, sigue prevaleciendo la 16/20, pero ya se empiezan a capturar de talla Under 15, que tiene un mejor precio en el mercado, aun cuando igual tampoco cubre las expectativas.

Precisó que los pescadores venden en la 'orilla' a 130 pesos el kilogramo, de camarón, es decir, directo al público local, mientras que las comercializadoras lo están pagando a 180 pesos, pero sin cabeza y muy bien seleccionado.

Conforme transcurre la temporada, las tallas van mejorando, y por tanto los precios, pero en contraparte ya hay menos productos, por lo que beneficia por un lado, pero afecta por otro, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui