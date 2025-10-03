Estiman que habría mil 200 jornales menos en campos agrícolas de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Ante la crisis que enfrentan los productores agrícolas y la falta de apoyo gubernamental para este sector, para la recién iniciada temporada hortícola en el valle de Guaymas y Empalme habrá unos mil 200 jornales diarios menos, estimó Agustín Urías Arenas.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Campo manifestó que esto representa muchos millones de pesos menos que van a circular en la región en esta temporada, la cual inició a finales de agosto y culmina en mayo del año entrante.

Comentó que al menos uno o dos productores no van a sembrar en esta temporada, por lo que una superficie de cientos de hectáreas va a quedar inactiva y, por tanto, no va a generar empleos.

Dijo que para la temporada hortícola 2025-2026 se esperaba que se generaran unos 17 mil empleos en los campos agrícolas locales, por lo que ahora la cifra quedará en menos de 16 mil. La mayoría de los jornaleros que se emplean en las actividades agrícolas provienen de estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Nayarit, anotó.

Urías Arenas indicó que un jornal se paga en alrededor de 350 pesos, por lo que, si se multiplica por mil 200, tan solo al día dejarán de circular 420 mil pesos en la región, y en la semana, tomando en cuenta los siete días, serán dos millones 940 mil pesos, "y si se multiplica por el mes, son muchos millones de pesos más, y ni se diga en toda la temporada".

El líder sindical lamentó que los apoyos oficiales queden en manos de unos cuantos productores, en los más influyentes y que tienen mayor poder económico, y al resto, a los que realmente le batallan, los ignoran, "y aquí vamos a estar viendo las consecuencias de esa situación", anotó.

Fuente: Tribuna del Yaqui