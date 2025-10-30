Conagua incrementa dotación de agua para riego en el Valle del Yaqui; permitirá ampliar cultivos de trigo y maíz

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Alberto Pablos Domínguez, dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó incrementar en 300 millones de metros cúbicos adicionales el volumen asignado a nivel de presa, estos tras las lluvias extraordinarias registradas durante el mes de octubre. "Se acordó aumentar en un millar de metros cúbicos por hectárea la dotación de agua para riego en el Valle del Yaqui", destacó el también productor.

Pablos Domínguez explicó que con esta medida, el volumen total asciende a cinco millares de metros cúbicos por hectárea a nivel de punto de control de módulo, razón por la cual se decidió establecer el costo por millar de metro cúbico en 360 pesos. El nuevo esquema permitirá incrementar la superficie destinada a cultivos de trigo hasta un 65 por ciento y de maíz hasta un 45 por productor; también comentó que, en su defecto, se podrán combinar cultivos de baja demanda hídrica.

El anuncio fue dado a conocer por el director del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua, Rodolfo Castro Valdez, con la participación del gobernador del estado, doctor Alfonso Durazo Montaño, y otras autoridades.

#CiudadObregón | Se manifiestan productores ante la falta de apoyos, precios de garantía y políticas públicas ?uD83CuDF3E pic.twitter.com/6KYwbzgfm7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui