Pescadores de Guaymas y Empalme acuerdan precio de 13 pesos por kilo de calamar

Guaymas, Sonora.- Líderes y representantes de cooperativas pesqueras de Guaymas y Empalme acordaron que el precio del kilogramo de calamar gigante va a ser de 13 pesos, y no a 7 u 8 pesos como se lo querían comprar las comercializadoras e intermediarios.

En reunión a la que fueron convocados por la Dirección Municipal de Pesca y Acuacultura en Empalme, los líderes pesqueros hicieron una serie de exposiciones y propuestas y, al final, de manera democrática, se acordó que el precio mínimo sea de 13 pesos.

Aseguraron que este es un precio justo, en el que ganan todos, tanto pescadores como compradores, incluidas las plantas en las que se procesa el producto. Los dirigentes cooperativistas acordaron, además, que en tanto no se acepte el precio por parte de las comercializadoras, no van a salir a la captura del cefalópodo, pues primero quieren tener una garantía.

El encargado de despacho de Pesca y Acuacultura Municipal, Efraín Velásquez García, manifestó que esta reunión fue para llegar a acuerdos, en los que los pescadores, aquellos que hacen el esfuerzo y hasta arriesgan la vida para sacar el calamar del mar, no sean los más relegados a la hora de las ganancias.

"De ninguna manera queremos espantar a los empresarios, a los que compran y exportan el producto; aquí solo queremos que las cosas sean justas, que se hagan bien", agregó. Manifestó que los pescadores tienen como aliado al presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, quien se ha puesto en la mejor disposición para apoyar en todo lo que sea necesario al sector pesquero, como es en este caso en particular.

