Productores de Sonora podrán renovar concesiones de agua gratis y en línea: Conagua

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la implementación de una nueva ventanilla digital que permitirá a los usuarios regularizar sus concesiones de aguas nacionales de manera gratuita y sin intermediarios, beneficiando principalmente a productores agrícolas, pecuarios y de uso público urbano.

El director del Organismo de Cuenca Noroeste, Rodolfo Castro Valdés, informó que esta medida forma parte del Decreto de Facilidades Administrativas impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo, dijo, es modernizar los trámites y garantizar la transparencia en el manejo del recurso, dando prioridad al consumo humano y a los sectores productivos que dependen directamente del agua. A nivel nacional, Conagua revisó más de 538 mil expedientes para conocer el estado actual de las concesiones", informó.

En el caso de Sonora, reconoció que existen cerca de 25 mil títulos vigentes, de los cuales unos tres mil se encuentran vencidos, pero con este nuevo sistema, los usuarios que tengan títulos caducos entre el 1 de octubre de 2017 y marzo de 2025 podrán iniciar su proceso de regularización en línea, a través del portal ventanilladigital.conagua.gob.mx.

Por otra parte, el director de Administración del Agua, Rafael Robles, señaló que a partir del 3 de noviembre se ofrecerán asesorías presenciales en las oficinas de Conagua ubicadas en Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Caborca, Ures y Moctezuma.

"Los usuarios deberán presentar identificación oficial, RFC, firma electrónica, copia del título anterior y evidencia de uso del pozo durante los últimos dos años", contó.

Fuente: Tribuna del Yaqui