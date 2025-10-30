Sader Sonora elimina el plazo de 15 días hábiles para adquirir sementales

Hermosillo, Sonora.- Para respaldar a los ganaderos ante la falta de disponibilidad de sementales de registro en el mercado y preservar el estatus zoosanitario de Sonora, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el estado, determinó eliminar la limitante de 15 días hábiles establecida en las cartas de autorización del Programa Integral de Producción de Carne, permitiendo que cada beneficiario cuente con el tiempo necesario para adquirir un ejemplar que cumpla con los requisitos de peso, edad y calidad genética que exige el apoyo.

Esta medida se implementa debido a que actualmente no existe suficiente disponibilidad de animales que cumplan con los requisitos de peso y edad (380 kilos y de 14-16 meses de edad) establecidos por el programa. Por ello, el conteo del plazo quedará eliminado hasta que el inventario estatal de sementales cumpla con estos criterios permitiendo una mejor selección de ejemplares.

Este miércoles iniciamos dando seguimiento a las solicitudes para la entrega de mil sementales en territorio sonorense, con el propósito de agilizar los procesos y garantizar la mejor atención. pic.twitter.com/OMKCNKXFJz — Juan Gonzalez (@JuanMGonzalezA) October 29, 2025

Se estima que hacia finales de noviembre estarán disponibles aproximadamente 150 sementales, y otros 200 durante el mes de diciembre, con lo cual se cerrará el año con un aproximado de 350 toros entregados que cumplan con los parámetros técnicos y sanitarios del programa.

El representante de la Secretaría de Agricultura en Sonora, Juan Manuel González Alvarado, reiteró que los productores pueden tener plena confianza en que la eliminación del plazo no afectará sus apoyos, y subrayó que esta medida busca preservar la calidad genética y sanitaria del hato ganadero sonorense, en apego a las disposiciones que respaldan el estatus zoosanitario reconocido a nivel nacional e internacional.

SADER en Sonora lanza registro para la adquisición de mil sementales; apoyo disponible para productores de todo el estadohttps://t.co/EOTgOxA6FC pic.twitter.com/PJ19UuPoc7 — Notimage.info (@fotosbereport) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui