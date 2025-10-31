Llaman a pescadores de Guaymas y Empalme a respetar el precio de calamar acordado

Guaymas, Sonora.- El llamado a que se respete el acuerdo al que se llegó sobre el precio del calamar gigante, a razón de 13 pesos el kilogramo como mínimo, hicieron líderes de cooperativas a los pescadores en general de Guaymas y Empalme.
Lo anterior, debido a que, aun a pesar de llegarse a dicho acuerdo, el cual incluyó no salir a la captura del cefalópodo en tanto no haya una aceptación por parte de los compradores y las comercializadoras, hay pescadores que están saliendo a la pesca.
Manuelita Ojeda Amador, secretaria de la Federación de Cooperativas 'Florentino López Tapia', dijo sentirse decepcionada de aquellos trabajadores del mar que no acataron este acuerdo y salieron a la pesca del calamar, debilitando así aún más la fuerza del sector ribereño.
"Entendemos que haya necesidades, todos los compañeros la tienen, todos están preocupados por llevar el sustento a sus casas, pero al precio que lo quieren pagar no va a ser de mucha ayuda a esta necesidad", enfatizó.
Fuente: Tribuna del Yaqui
