Ante sequía y falta de apoyos, existe riesgo para el ciclo agrícola 2025-2026: Alcano

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el ciclo agrícola 2024-2025, el sur de la entidad se encuentra sumido en una crisis hídrica derivada de la falta de precipitaciones en la región, lo que ha ocasionado además una complicada situación económica y el cierre de establecimientos comerciales.

De acuerdo al secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), la película podría repetirse para el ciclo agrícola 2025-2026, debido a la falta de apoyos, precios de garantía, financiamientos y escasez de agua, además de la ausencia de políticas públicas que le permitan al país fortalecer la suficiencia alimentaria.

Hoy estamos viendo un panorama sumamente complicado porque el sistema de presas conformado por La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, cuya capacidad es de 7 mil millones de metros cúbicos", declaró Omar Alberto Guillén Partida.

Además, añadió: "Sin embargo, actualmente solo cuenta con 2 mil millones, lo que permitirá la siembra de aproximadamente entre 112 y 127 mil hectáreas, pero falta que los organismos correspondientes autoricen los volúmenes de agua y establezcan las superficies de siembra".

Indicó que el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe implementar acciones para proteger al campo mexicano, porque sin los apoyos gubernamentales la actividad agrícola no es rentable por la falta de precios.

Tiene que entrar el gobierno federal a proteger la agricultura y la producción interna, además de hacer alianza con los productores para, cuando menos, garantizar la producción de alimentos que se consumen en México", señaló.

Guillén Partida destacó que, debido a la falta de créditos, los más afectados son agricultores que pertenecen al sector social, esto como consecuencia de la falta de precio en algunos cultivos y a no contar con garantías que les permitan responder a los créditos que actualmente les niega la banca.

El secretario general de la Alcano reconoció que, ante dicho escenario, ha sido de suma ayuda e importancia la labor del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien se ha puesto a la cabeza en las gestiones que se están realizando ante la titular del Ejecutivo federal. Finalmente, Guillén Partida hizo un llamado al gobernador para que continúe impulsando acciones para favorecer a la agricultura sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui