México encuentra un nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León; EU enviará personal

Ciudad de México.- Este lunes 6 de octubre, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informaron que fue detectado otro caso de gusano barrenador de ganado en Nuevo León, esta vez en el municipio de Montemorelos. Esta nueva aparición de la larva tiene la particularidad de que fueron encontradas muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño lavicida.

Tras haber encontrado el caso, se activó el protocolo de atención en zonas libres. Además, el hallazgo fue notificado a las autoridades de Estados Unidos, específicamente al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Aphis-Usda). Ante la titular de Agricultura de EU, Brooke Rollins, señaló que se enviará personal a México.

"Por el momento, creemos que se trata de un incidente aislado y que se encuentra a unas 100 millas (160 kilómetros) más al sur del último caso detectado. En unas horas tendremos personal sobre el terreno para verificar la situación de forma independiente". Nuevamente, la funcionaria del país vecino reiteró que la prioridad para ellos es la de proteger el ganado y la producción alimentaria de Estados Unidos.

Según información de la Sader, el nuevo caso de gusano barrenador fue encontrado en un becerro de la raza Brahman que venía en un embarque de 85 bovinos a los que se les aplicó el tratamiento antilavario. "Los técnicos del Senasica identificaron el caso en el tercer punto de control, que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres, por lo que el estado en el que llegaron las larvas las hace inviables para su reproducción, lo cual demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino".

No están relacionados

Las autoridades señalaron que el caso no está relacionado con el que fue encontrado el pasado 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo. Cabe señalar que este caso fue declarado oficialmente inactivo, es decir, que oficialmente está enteramente controlado. Sin embargo, hay preocupación por parte de los productores locales, ya que advierten que podrían continuar los contagios, esto porque Nuevo León sigue permitiendo el traslado de ganado desde otros estados.

