Siembran tres mil 300 hectáreas de cultivos adelantados en los valles de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- En lo que corresponde a los cultivos adelantados, en los campos agrícolas del valle de Guaymas y Empalme se sembraron tres mil 300 hectáreas de diversos productos, correspondientes al periodo agosto-septiembre, informó Casimiro Reyes Quezada.

El jefe de Distrito de Riego 084 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que esta superficie se riega con agua de pozos agrícolas, cuyos concesionarios en su momento debieron tramitar y obtener el correspondiente permiso para el uso del vital recurso.

Precisó que, de este total de los cultivos adelantados, mil 40 hectáreas corresponden a sandía, que ocupa la mayor superficie programada, seguido de chile en sus diferentes variedades, con 940 hectáreas; melón con 650, en tanto las 670 hectáreas restantes se dividen entre calabaza, pepino, tomate, ejote, cebolla, maíz, repollo, col de bruselas y berenjena.

Reyes Quezada comentó que, en el caso de la sandía, parte de la superficie sembrada ya entró a la etapa de corte, por lo que ya se genera una importante cantidad de jornales en el desarrollo de esta actividad. Reyes Quezada indicó que estos cultivos corresponden al periodo de verano, con lo que se da inicio a la temporada agrícola del ciclo 2025-2026, que da inicio desde el mes de agosto y culmina en junio del año entrante con el corte de uva, que es el producto final que se maneja en esta región.

Durante este mes de octubre se dará inicio a nuevos cultivos que igual van a ser programados, como calabaza en sus diferentes variedades, melón, cebolla, maíz elotero, un poco de sandía y otros productos hortícolas, para continuar en el mes de noviembre, anotó el funcionario federal.

Para la temporada 2025-2026 se tiene estimado que se empleen a unos 16 mil jornaleros, la mayor parte de estos provenientes de estados del sur del país, como son Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

