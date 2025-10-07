Fallece Trinidad Sánchez Lara, emblemático líder campesino del Valle del Yaqui en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La comunidad campesina se vistió de luto con la noticia del lamentable fallecimiento de Trinidad Sánchez Lara, un luchador social y líder campesino y agrícola del Valle del Yaqui en Ciudad Obregón. Trinidad fue un guerrero incansable en la defensa del sector social que dejó escrito su nombre en la lucha agraria de Sonora. También ocupó algunos cargos en el servicio público, siendo regidor de Cajeme y comisario de Pueblo Yaqui.

Figuras representativas de la actividad primaria lo recuerdan con cariño, como Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui.

Fue dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina, fue muy activo en el medio en los módulos de riego y como representante de unidad ante el comité hidráulico. Deja un vacío difícil de llenar y que va a tardar en cubrirse; hará falta el buen Trini para las gestiones que están en puerta y que en paz descanse nuestro buen amigo que tanto aprecio", señaló.

Iris Fernanda Sánchez Chiu, diputada local, recordó con respeto y admiración haber coincidido en diversas ocasiones con Trinidad Sánchez Lara.

Mi papá, que era su tocayo, era dirigente estatal de la CNC; me tocó tratarlo toda esa época y en la actualidad. Era un liderazgo campesino que luchó por su gente y que, todavía en la época reciente, siguió en la lucha con el tema de la sequía, buscando apoyar al sector. Es una pérdida muy lamentable y le mandamos un abrazo a su familia", expresó.

El buen amigo Trinidad Sánchez Lara, puedo expresarte que fue un líder muy activo en todo momento. Lo conocí hace veinte años y siempre fue proactivo en defensa de los productores del sector social y sumado a las causas de los productores de las tres tenencias, desde la Coalición de Ejidos Colectivos en el año 1976”, afirmó Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente de Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY).

"Desde chico me tocó conocer a mi amigo Trinidad Sánchez; lo conocí como líder social, como alguien que siempre estaba luchando por el campo de Sonora. Nuestro Valle del Yaqui está triste, hemos perdido un gran líder”, dijo Omar Guillen Partida, Secretario de Organización Alcano.

Como luchador social en pro de los campesinos y productores agrícolas, fue una de las figuras que encabezó varias luchas como la del 'No al Novillo' y muchas más que buscaban el beneficio de ese sector. Trinidad Sánchez Lara fue durante más de 40 años dirigente y representante de las y los pequeños productores, estando al frente de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo.

Te vamos a extrau00f1ar mucho querido amigo, Trinidad Su00e1nchez Lara. Con tristeza hoy recibi la noticia de tu... Posted by Celida Lu00f3pez on Tuesday, October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui