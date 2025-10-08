Productores de Ciudad Obregón alzan la voz ante crisis del campo sonorense

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza, dio a conocer que, ante la incertidumbre y el difícil escenario al que se enfrenta el campo sonorense, particularmente en las regiones del Yaqui y Mayo, es necesario que se atienda la problemática del sector, particularmente lo relacionado con la justa y equitativa distribución del agua.

"Nosotros ya desenterramos el hacha para enfrentarnos a lo que venga; los productores ya no tenemos nada que perder. Si este año, este ciclo, no hay ningún apoyo, vamos a decirle adiós a la tierra; una gran parte de los productores nos vamos a retirar", afirmó Mendoza.

El líder de los productores del sector social destacó que, además del problema relacionado con la correcta distribución del vital líquido, los agricultores se enfrentan a dificultades como la comercialización, la falta de financiamientos y la ausencia de precios de garantía.

Hemos sido muy claros desde el principio; nosotros vamos a tratar de que todo el sector social, todo el sector nuestro, cuente con el agua suficiente para establecer el cultivo en toda su área, ya sea de cinco, 10 ó 15 hectáreas, y tenemos la obligación de defender a los más vulnerables", manifestó.

Agregó que ante el actual escenario, no hay rentabilidad y ejemplificó que el trigo alcanza un precio de cuatro mil 500 pesos por tonelada, lo cual no resulta rentable; en el caso del cártamo, los apoyos de cinco mil pesos que les prometieron las autoridades.

Juan Pablo Mendoza destacó que, en caso de no tomarse medidas pertinentes de apoyo al sector agrícola, muchos productores pertenecientes al sector social se tendrían que ver en la necesidad de abandonar la actividad.

Finalmente, el líder agropecuario destacó que se requiere de la unidad de todos los productores agrupados en la alianza campesina para tomar medidas pertinentes y exigir que los apoyos fluyan para este sector, que demanda ser tomado en cuenta en igualdad de condiciones.

250 productores participaron en la asamblea anual de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

Está en sus manos, compañeros, está en su voluntad que empujemos; nadie, absolutamente nadie nos va a venir a sacar de esta bronca, tenemos que ser nosotros los que le entremos y enfrentemos esta situación", sentenció Juan Pablo Mendoza, presidente del Alcano.

Llaman productores agrícolas del sector social a unirse en un frente común

Productores del Valle del Yaqui resaltaron la necesidad del sector social de recuperar los apoyos al campo y exhortaron a unirse en un frente común. En el marco de la asamblea de la Alianza Campesina del Noroeste, destacaron el hartazgo del sector al considerar que el campo ha sido olvidado por el gobierno federal, y coincidieron en que hay una creciente dificultad para acceder a financiamientos, así como una ausencia de apoyos gubernamentales.

Urgieron a trabajar por el bien del campo; pidieron renovar las mesas directivas de los módulos de riego, que llevan hasta más de 20 años en algunos casos, y exigieron que se cumplan los apoyos a la producción alimentaria. Acordaron trabajar en organización y sumar esfuerzos con otras entidades que están analizando diversas acciones de presión social.

Fuente: Tribuna del Yaqui