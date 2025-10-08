Sonora lidera la pesca de sardina a nivel nacional, según Canainpesca

Ciudad Obregón, Sonora.- José Regino Angulo Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Sonora (Canainpesca), dio a conocer que el estado de Sonora se encuentra en el primer lugar de captura de sardina a nivel nacional.

Destacó que la actividad se podría retomar luego de un paro técnico de dos meses, durante los cuales se han dedicado al mantenimiento de las plantas, las embarcaciones y otro tipo de capacitación.

Promedio histórico

Indicó que el promedio histórico de captura del pez es de 300 y 400 mil toneladas, con las cuales se atiende el consumo nacional; además, se cuenta con la capacidad para incrementarla.

En esta actividad, las fluctuaciones que recibe, en el tema de la producción, están muy ligadas a las cuestiones climatológicas, al fenómeno del Niño y de la Niña, además de los efectos de vientos que afectan a la región; ahorita se prevé que las condiciones de viento sean favorables", estimó.

Agregó que también se producen harinas, aceites y alimentos para pescados, que se suman a los 55 millones de latas de sardina para el consumo humano.

El presidente de la Canainpesca comentó que los sectores en los que se capturan o pescan los mayores volúmenes de sardina son los puertos de Guaymas y Yavaros.

Recordó que esta actividad deja por lo menos cinco mil empleos directos en el estado, y que Sonora mantiene el liderazgo en la producción, que se reparte en el mercado nacional, de exportación y en su transformación. 55 millones de latas de sardina son las que se producen en el estado de Sonora, de acuerdo al líder de la Canainpesca.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCF0 ¡Tribuna Top 3 Noticias en México! uD83CuDF1F Mantente informado con las noticias más impactantes y relevantes del país, traídas a ti por Casa Ley. ¡No te pierdas lo que está sucediendo en nuestra nación! https://t.co/jcraXCHuK2#TribunaTop3 #NoticiasMéxico #CasaLey #Información pic.twitter.com/upmuvSJwgB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui