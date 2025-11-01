Por falta de apoyo y atención, productores del sur de Sonora critican a Julio Berdegué, titular de la Sader

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a productores del sector social que integran diferentes agrupaciones de agricultores en el sur de Sonora, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) a nivel nacional, Julio Berdegué Sacristán, no ha dado el 'ancho' frente a la dependencia federal.

Al respecto, Bernardo Navarro, integrante del movimiento para el cambio de mesas directivas de los módulos de riego, destacó que los productores del sector social no se sienten respaldados por el funcionario federal y lamentó el poco interés y la falta de voluntad para atender la problemática que prevalece en el sur de Sonora.

Por su parte, Juan Leyva Mendivil, el líder moral y actual integrante de la mesa directiva de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), consideró que Berdegué Sacristán no ha estado a la altura de las circunstancias que se presentan en los valles del Yaqui y Mayo.

Nosotros, por lo menos, acá a esta parte no creemos que el secretario haya estado a la altura de las circunstancias, a la altura del gran problema que tenemos", externó.

Finalmente, el representante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Olegario Carrillo, indicó: "En los últimos años hemos sentido un aislamiento, no ha habido acercamiento con el sector social". Cabe mencionar que Julio Berdegué Sacristán lleva 17 meses al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader).

Fuente: Tribuna del Yaqui