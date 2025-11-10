Registran 15 municipios en Sonora algún problema de sequía: Monitor de la Conagua

Hermosillo, Sonora.- En Sonora son 15 municipios los que enfrentan problemas de sequía; además son cuatro los que se encuentran en sequía extrema, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM), publicado el pasado 4 de noviembre por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los municipios que se encuentran en sequía extrema son Sáric, Plutarco Elías Calles, Nogales y Agua Prieta esto significa que registran pérdidas mayores en cultivos y pastos con riesgo de incendios forestales.

Además, a pesar de las lluvias registradas, los municipios de San Luis Río Colorado, Tubutama, Naco, Puerto Peñasco, Altar y Caborca tienen sequía severa; mientras que Santa Cruz, Fronteras, Magdalena de Kino, Oquitoa y Átil, sequía moderada.

Sonora tiene 11 municipios anormalmente secos, cinco con sequía moderada, seis con sequía severa, cuatro con sequía excepcional.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México hasta el 31 de octubre, publicado el pasado 3 de noviembre, en el país hay dos mil 035 municipios en total, de los cuales 93 se encuentran con sequía, 326 anormalmente secos, y hay dos mil 052 sin ninguna afectación.

Durante la segunda quincena del mes, el país experimentó lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales del norte de Oaxaca, sur de Chiapas y la Península de Yucatán, las cuales se asociaron al paso de dos ondas tropicales aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como el descenso de cuatro frentes fríos, del número ocho al 11. Estas lluvias ayudaron a disminuir las áreas con sequía de moderada a severa.

De acuerdo con el #MonitorDeSequía del #SMNmx, al 31 de octubre de 2025, #México tiene condiciones de #Sequía moderada a excepcional en el 8.5 % de su territorio. Para más detalles de la información consulta https://t.co/PzCzURHQij pic.twitter.com/g7DaBirG7m — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui