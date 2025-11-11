Navojoa: Productores agrícolas del Valle del Mayo se informan sobre la Ley de Aguas Nacionales

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo reuniones informativas sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales con los productores agrícolas del Valle del Mayo, para una mejor gobernabilidad del vital líquido en la región.

De acuerdo con las autoridades, esta reforma se centra en regular el uso y la conservación del agua, al mismo tiempo que se establecen las bases para una gestión más responsable y transparente.

Rodolfo Castro Valdez, director de la Cuenca Noroeste de la Conagua, se reunió con la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, donde se les presentó los principales ejes de la propuesta legislativa, resaltando la relevancia de garantizar un uso sustentable, equitativo y eficiente del agua para beneficio de la producción agrícola y consumo humano.

Durante los encuentros, las autoridades ofrecieron una exposición detallada sobre el Decreto de Facilidades Administrativas, orientado a simplificar trámites, fortalecer la regularización de concesiones y promover una gestión más ágil y transparente del agua en el país.

Esta medida busca acercar los servicios de Conagua a los usuarios, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos conforme a la legislación vigente", explicó.

Durante las reuniones se propiciaron espacios de diálogo abierto con los usuarios, quienes compartieron inquietudes, propuestas y perspectivas sobre los posibles cambios normativos, lo cual se suma a la incertidumbre por parte de los productores agrícolas acerca de sembrar o no en este ciclo.

Fuente: Tribuna del Yaqui