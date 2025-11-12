Jornaleros 'mueven' la economía en Empalme durante el auge de la temporada agrícola

Empalme, Sonora.- La temporada agrícola ya se encuentra en su apogeo en los campos de la región, y con ello llegan miles de jornaleros para laborar tanto en corte como el empaque de los diferentes productos que se cosechan, mismos que vienen a 'mover' la economía de Empalme.

Los jornaleros agrícolas provienen en su mayoría de estados del sur del país, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Nayarit, cuya llegada a la región es muy notoria, pues 'bajan' a la ciudad a hacer compras.

Alfredo Oceguera Mendoza, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, manifestó que estos trabajadores representan una parte muy importante de la economía en la llamada 'ciudad jardín', pues hacen una importante derrama.

Dijo que, si bien dicha derrama es temporal, pues dura en tanto permanece la temporada agrícola, pero ayuda a que los comerciantes se beneficien y puedan recuperarse un poco del periodo malo del año, que es en verano.

Comentó que durante la temporada agrícola, sobre todo el periodo fuerte, que es de noviembre a mayo, se puede observar muchos jornaleros en las calles del primer cuadro de la ciudad en Empalme haciendo compras, cuyo beneficio es casi para todos los giros.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en búsqueda de su séptima serie uD83DuDC40?https://t.co/OYvKudQJZH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Aquí lo mismo compran ropa que aparatos eléctricos, teléfonos celulares, calzado, bebidas y otros, por lo que la economía registra una importante reactivación, expuso.

El dirigente camaral indicó que algunos trabajadores del campo se trasladan a Guaymas a hacer algunas compras, pero la enorme mayoría lo hace en Empalme, incluyendo las diversas comunidades rurales, que es donde queda el mayor beneficio.

16 mil jornaleros se estima que se emplean en los diferentes campos agrícolas en el valle regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui