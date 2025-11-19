Alcano apuesta a unidad y diálogo antes que bloqueos en Sonora; confían en gestiones

Ciudad Obregón, Sonora.- La Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) se ha mantenido al margen de la convocatoria realizada por diferentes organizaciones agrícolas y transportistas de carga, encaminadas al cierre y bloqueo de carreteras para el próximo 24 de noviembre, para ejercer presión al Gobierno Federal que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que sean atendidas sus demandas.

Al respecto, Omar Alberto Guillen Partida, secretario de organización de la mencionada organización de productos del sector social, destacó que los productores de Sonora, particularmente los del sur de la entidad, no se han expresado al respecto debido a que confían en las buenas gestiones del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

No se ha tomado ninguna decisión al respecto sobre si se va a participar o no en las movilizaciones, pero nosotros confiamos en el gobernador y en los buenos resultados que ya nos ha demostrado con base en el diálogo con todos los involucrados en los temas que competen al campo", destacó.

Guillen Partida destacó que, como organización, la Alcano es partidaria del diálogo y la unidad, razón por la cual, indicó, prefieren esperar a que se agoten todas las instancias, hasta no tomar una decisión.

Estamos buscando la manera de que se establezca un compromiso o del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado para poder lograr acuerdos y sacar adelante el ciclo agrícola; confiamos en las autoridades y creemos que se pueden generar buenos resultados", agregó.

Agregó que, como sector social, siguen buscando acercamientos con autoridades, legisladores, organismos y todos aquellos sectores que puedan coadyuvar a mejorar las condiciones del campo sonorense, debido a que solo con la unidad se pueden obtener buenos resultados.

Si la unidad que se proyectó en las últimas semanas por parte del sector social logró mover el precio del agua aquí en el Valle del Yaqui, si la unidad logró que se diera una mejor distribución del agua en el Valle del Yaqui, fue gracias a que la gente cree en este movimiento a la unidad y al diálogo", finalizó.

#Sonora | Frente frío y lluvias obligan a la SEC a cancelar clases en municipios de la sierra de Sonora ??uD83DuDEABuD83DuDCDAhttps://t.co/aZeeMCEvqf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui